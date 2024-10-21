В США российский танк назвали лучшим в мире

Российский танк Т-72, который применяют в ходе СВО, является «величайшим» танком в мире. Об этом заявил Брэндон Вайхерт в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Он поставил российский танк на первое место в своем рейтинге. Автор назвал Т-72 относительно простой в эксплуатации и доступной машиной, которая используется во многих странах. Отмечается, что Россия может массово выпускать современные модификации данного танка.

В топ лучших танков также попали американский M1 Abrams, израильский Merkava V, французский Leclerc XL, корейский K2, китайский Type 99, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

20 октября американское издание The National Interest писало, что российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» являются одними из лучших в мире. В материале сказано, что «Армата» обладает уникальными характеристиками, которые позволяют повысить безопасность экипажа и уменьшить уязвимость. «Прорыв» же отличается высокой эффективностью в боевых действиях. Эти танки попали в пятерку лучших по версии журнала. Также в топ-5 вошли M1А2 Abrams SEPv2, К2 Black Panther и Merkava V.

Ранее в США оценили переданные Украине списанные австралийские Abrams.