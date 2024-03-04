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В «Ростехе» объяснили дороговизной отсутствие танка «Армата» в зоне СВО

Чемезов: использовать танк «Армата» в СВО было бы дорого, проще приобретать Т-90

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РИА Новости

Новейший российский танк Т-14 «Армата» серьезно превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в специальной военной операции его вряд ли будут использовать из-за дороговизны, армии проще приобретать более дешевые танки Т-90. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Армата» по функционалу намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще купить те же Т-90-е», — сказал он.

Чемезов отметил, что на сегодняшний день необходимы средства на создание новых вооружений.

«Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые», — объяснил он.

При этом Чемезов подтвердил, что «Армата» стоит на вооружении российской армии.

В сентябре 2023 года российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявлял, что танк Т-14 «Армата» доработают перед отправкой в массовое производство.

Ранее немецкий генерал сделал прогноз по продвижению российских войск на Украине.

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