В Кремле назвали плановой тренировку стратегических сил РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тренировку российских стратегических сил сдерживания плановой. Его слова приводит РИА Новости.

«Да. Это регулярное плановое мероприятие», — заявил он.

Министерство обороны России сообщило, что во вторник, 29 октября, под руководством президента РФ Владимира Путина была проведена тренировка сил стратегического сдерживания, в ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Отмечается, что задачи в ходе тренировки выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника. Путин отметил, что ядерные силы РФ оснащены современными образцами вооружения на уровне 94%.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.