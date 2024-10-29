Путин рассказал об оснащенности ядерных сил России современным вооружением

Ядерные силы РФ оснащены современными образцами вооружения на уровне 94%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время тренировки стратегических сил сдерживания, передает ТАСС.

«В 2024 году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что использование ядерного оружия является крайней мерой по обеспечению безопасности страны. Путин подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.

29 октября Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Президент находился в ситуационном центре в Кремле. Российский лидер уточнил, что во время тренировки будут отработаны пуски ракет.

Путин ранее выразил надежду на то, что страны Запада услышали его слова о последствиях возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.