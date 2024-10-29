Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об успешных пусках на тренировке сил ядерного сдерживания

МО РФ сообщило об успешных пусках в рамках тренировки сил ядерного сдерживания

close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что во вторник, 29 октября, под руководством президента РФ Владимира Путина была проведена тренировка сил стратегического сдерживания.

Так, в ходе тренировки проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет. В частности, с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с подводной лодки «Новомосковск» и Охотского моря с подводной лодки «Князь Олег» были произведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Подчеркивается, что задачи в ходе тренировки выполнены в полном объеме, все ракеты достигли назначенных целей.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника.

Ранее Путин рассказал об оснащенности ядерных сил России современным вооружением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами