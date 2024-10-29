Минобороны сообщило об успешных пусках на тренировке сил ядерного сдерживания

Министерство обороны России сообщило, что во вторник, 29 октября, под руководством президента РФ Владимира Путина была проведена тренировка сил стратегического сдерживания.

Так, в ходе тренировки проводились практические пуски баллистических и крылатых ракет. В частности, с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с подводной лодки «Новомосковск» и Охотского моря с подводной лодки «Князь Олег» были произведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Подчеркивается, что задачи в ходе тренировки выполнены в полном объеме, все ракеты достигли назначенных целей.

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника.

Ранее Путин рассказал об оснащенности ядерных сил России современным вооружением.