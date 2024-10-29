Российские военные отработали нанесение массированного ядерного удара

Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки военные отработали задачи нанесения массированного ядерного удара. Это следует из видео, которое опубликовала пресс-служба Минобороны.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ», — отметил руководитель ведомства.

Белоусов обратил внимание, что ведется отработка нанесения удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника.

По информации министерства обороны РФ, все поставленные задачи военнослужащие выполнили в полном объеме, все ракеты достигли целей.

В ведомстве отметили, что в рамках тренировки были выполнены пуски ракет «Синева» и «Булава», а также пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». В маневрах участвовали самолеты дальней авиации Ту-95мс.

23 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские специалисты, создавая новое оружие, учитывают выявленные уязвимости трофейной техники стран — членов НАТО.

Ранее Путин объяснил, что является крайней мерой обеспечения безопасности для РФ.