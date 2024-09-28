В Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия

Если страны Запада разрешать Украине наносить удары по территории Российской Федерации своими дальнобойными ракетами, то это может стать основанием для применения ядерного оружия. Такое мнение высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что если потребуется, принимать решение будет верховный главнокомандующий, то есть президент Владимир Путин.

По словам Картаполова, существуют несколько разных факторов, требующих оценки, поэтому однозначно допускать, как и исключать вероятность применения ЯО не стоит.

25 сентября на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил внести ряд изменений в определения условий использования Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев раскрыл, что случится со странами НАТО в случае конфликта с Россией.