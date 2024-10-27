Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о разрешении Запада на удары вглубь России

Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах вглубь России

close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что страны Запада услышали его слова о последствиях возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал Путин.

Президент России добавил, что украинские войска не могут самостоятельно применять дальнобойное оружие. По словам главы государства, это связано с тем, что для работы подобного вооружения нужны данные космической разведки и специалисты, которые смогут использовать полученную информацию. Путин подчеркнул, что соответствующими ресурсами обладают страны НАТО.

8 октября заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта. Замминистра подчеркнул, что Путин предупреждал о последствиях подобного решения.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами