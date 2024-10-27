Путин высказался о разрешении Запада на удары вглубь России

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что страны Запада услышали его слова о последствиях возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — сказал Путин.

Президент России добавил, что украинские войска не могут самостоятельно применять дальнобойное оружие. По словам главы государства, это связано с тем, что для работы подобного вооружения нужны данные космической разведки и специалисты, которые смогут использовать полученную информацию. Путин подчеркнул, что соответствующими ресурсами обладают страны НАТО.

8 октября заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта. Замминистра подчеркнул, что Путин предупреждал о последствиях подобного решения.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.