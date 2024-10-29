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Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений

Путин: РФ будет поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания заявил, что страна не собирается втягиваться в гонку вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия будет поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

Также глава государства заявил о важности наличия для РФ современных стратегических сил, готовых к применению.

Он подчеркнул, что это необходимо делать, учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков.

Днем во вторник, 29 октября, Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Президент находился в ситуационном центре в Кремле. Путин уточнил, что во время тренировки будут отработаны пуски ракет.

Путин ранее выразил надежду на то, что страны Запада услышали его слова о последствиях возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.

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