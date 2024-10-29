Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил, что является крайней мерой обеспечения безопасности для РФ

Путин: ядерное оружие является крайней мерой обеспечения безопасности России

close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания заявил, что использование ядерного оружия является крайней мерой по обеспечению безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабилизации», — поделился Путин.

До этого РИА Новости сообщало, что президент Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Президент находился в ситуационном центре в Кремле. Путин уточнил, что во время тренировки будут отработаны пуски ракет.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами