Путин объяснил, что является крайней мерой обеспечения безопасности для РФ

Президент России Владимир Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания заявил, что использование ядерного оружия является крайней мерой по обеспечению безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабилизации», — поделился Путин.

До этого РИА Новости сообщало, что президент Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Президент находился в ситуационном центре в Кремле. Путин уточнил, что во время тренировки будут отработаны пуски ракет.

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