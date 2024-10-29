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В РФ прошла тренировка стратегических сил ядерного сдерживания

Путин по видеосвязи провел тренировку сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, президент находился в ситуационном центре в Кремле.

Путин уточнил, что во время тренировки будут отработаны пуски ракет.

«Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет», — поделился российский президент.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО.

Также военный эксперт Александр Степанов заявлял, что учения стран Запада в Финляндии Lightning Strike 24 символизируют подготовку НАТО к ведению боевых действий с Россией. Он напомнил, что военные учения НАТО пройдут с 4 по 28 ноября в финской Лапландии на полигоне Роваярви, который является крупнейшим в Северной Европе.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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