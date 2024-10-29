В РФ прошла тренировка стратегических сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, президент находился в ситуационном центре в Кремле.

Путин уточнил, что во время тренировки будут отработаны пуски ракет.

«Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет», — поделился российский президент.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО.

Также военный эксперт Александр Степанов заявлял, что учения стран Запада в Финляндии Lightning Strike 24 символизируют подготовку НАТО к ведению боевых действий с Россией. Он напомнил, что военные учения НАТО пройдут с 4 по 28 ноября в финской Лапландии на полигоне Роваярви, который является крупнейшим в Северной Европе.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.