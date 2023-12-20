Герой России Кудинов рассказал о подробностях боя с украинскими танками

Герой России рядовой Евгений Кудинов, которому вручил награду президент Владимир Путин, сказал, что в ходе боя в зоне специальной военной операции вражеские танки приблизились к нему на 50 метров, сообщает РИА Новости.

По словам Кудинова, после двух часов интенсивной артиллерийской подготовки по рации поступила информация о выдвижении украинской бронетехники. По словам бойца, он вместе с товарищами приготовился встречать противника. Кудинов вышел из окопа на дорогу и увидел в 50 метрах от себя украинский танк, который сразу же подбил.

Герой отметил, что противнику так и не удалось продвинуться вперед. Российские бойцы сначала отбили атаку украинских танков, а затем не дали приблизиться вражеской пехоте к своим позициям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям РФ. Награды получили девять бойцов, которые проявили себя в ходе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.