Стало известно о планах ЦАХАЛ вернуть жителей населенных пунктов в четырех километрах от Газы

Армия обороны Израиля планирует в ближайшие дни разрешить жителям населенных пунктов в 4 км и более от сектора Газа вернуться в свои дома. Об этом сообщила газета Yediot ahronot.

Однако газета отметила, что этот план еще не утвердили сами военные.

До этого радио Kan сообщило, что военные пообещали одобрить программу возвращения жителей в свои дома в четырех километрах от границы с Газой. Районы, которые находятся ближе к границе, все еще признаны закрытой военной зоной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.