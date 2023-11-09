ЦВС КНР: военные связи РФ и Китая показывают особый характер отношений двух стран

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся заявил, что сотрудничество между вооруженными силами России и Китая демонстрирует высокий уровень отношений двух стран и их особый характер. Об этом он сказал в ходе прошедшей в среду в Ново-Огарево встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Чжан Юся отметил, что отношения между военными двух государств являются важным символом высокого уровня и особого характера отношений между Пекином и Москвой. Он подчеркнул, что в последние годы отношения между китайскими и российскими военными демонстрируют мощную динамику развития, и в каждой из областей сотрудничества наблюдается большое количество положительных моментов.

Заместитель председателя ЦВС КНР заявил, что дружба между Китаем и Россией непрерывно развивается и крепнет со временем. Чжан Юся подчеркнул, что Пекин готов работать с Москвой для реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, дальнейшего углубления практического сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, совместной защиты интересов обоих государств и поддержания мирового и регионального процветания и стабильности.

Ранее заместитель председателя центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжан Юся заявил, что Российская Федерация упорно противостоит западным санкциям, никакая трудность не может согнуть Россию.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.