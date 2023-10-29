ВС России ликвидировали на одном из направлений две бронированные машины

Российские военные на Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

По данным Минобороны РФ, поражения украинской стороне были нанесены в районах населенных пунктов Андреевка, Яковлевка, Артемовское, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа», — подчеркнули в МО России.

Также уточняется, что во время контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства Соединенных Штатов и гаубица Д-30.

До этого стало известно, что ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на Запорожском направлении. Подразделение отработало по целям, уничтожило два танка и два БМП с помощью FPV-дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.