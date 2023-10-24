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Украинские военные понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра

Минобороны России: морпехи ВСУ саботируют десантирование на левом берегу Днепра

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Украинские военные начали саботировать проведение десантных операций в зоне боевых действий на левом берегу Днепра, заявили в Министерстве обороны России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства РФ.

Согласно сведениям МО, саботаж со стороны десантников Вооруженных сил Украины связан с тем, что в ходе предыдущих попытках закрепиться на левом берегу реки произошли существенные потери в рядах ВСУ.

Украинские бойцы, по данным Минобороны РФ, планировали организовать плацдарм.

«Личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию», — подчеркнули в российском министерстве.

До этого в МО РФ заявили, что ВСУ потеряли на Херсонском направлении свыше 50 бойцов. Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе ВСУ и технике в 118 районах в зоне специальной военной операции.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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