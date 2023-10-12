В США атаку ХАМАС сравнили с 10 терактами 9/11

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в США. Его слова на пресс-конференции в Тель-Авиве передает РИА Новости.

«Если вы посмотрите на соотношение к размеру населения Израиля, то это эквивалент десяти 9/11. Вот насколько велика и опустошительна была эта атака», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, израильские власти показали ему фотографии последствий нападения.

«Трудно подобрать нужные слова. Это за пределами того, что кто-то захотел бы вообразить, не говоря уж о том, чтобы увидеть или, упаси Бог, пережить», — отметил он.

До этого израильская газета Haaretz сообщала, что министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, посетит Израиль 13 октября.

12 октября в Тель-Авиве состоялись переговоры американского государственного секретаря Энтони Блинкена и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Перед началом встречи глава правительства поблагодарил представителя Вашингтона за безоговорочную поддержку его страны.

Ранее в Пентагоне оценили способность США одновременно поставлять вооружения на Украину и в Израиль.