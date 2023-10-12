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Израильская армия признала, что получала сигналы о возможной атаке ХАМАС

ЦАХАЛ: военные получали сигналы об атаке, но точных данных от разведки не было

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Amir Cohen/Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что военнослужащие получали сигналы о возможной атаке палестинского движения ХАМАС 7 октября, однако точных данных от разведки не было, передает газета Times of Israel.

Издание указывает, что Хагари ответил на утверждения 13-го канала Израиля о наличии каких-либо предупреждений в ночь перед атакой. Канал утверждает, что эти предупреждения обсуждались высокопоставленными офицерами разведки в ночь на субботу. Кроме того, военные «договорились продолжить обсуждение утром в субботу».

«Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки», — сказал Хагари.

По словам представителя Армии обороны Израиля, будет проводиться расследование всех обстоятельств неожиданного нападения ХАМАС.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что израильская разведка не знала о готовящемся нападении палестинского исламистского движения ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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