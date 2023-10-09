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Издание WSJ написало, что Иран помогал ХАМАС планировать атаку на Израиль

WSJ: Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение многих недель

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Morteza Nikoubazl/Reuters

По информации, опубликованной американской газетой The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в высоких должностях ХАМАС и «Хезболлы», Иран оказал помощь ХАМАС в планировании атаки на Израиль 7 октября. Это было одобрено на встрече в Бейруте 2 октября.

Согласно газете, офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали прорабатывать детали плана с представителями ХАМАС с августа. Встречи проходили в столице Ливана.

Издание также пишет, что Иран не просто стоит за атакой на Израиль, но планировал ее для ХАМАС, дал «зеленый свет» на массовое уничтожение людей и прочее. Издание отмечает, что иранцы из КСИР готовили вторжение на воде, в воздухе и на земле и разрабатывали сами план операции.

Газета также утверждает, что информацию о причастности Ирана подтвердил неназванный европейский чиновник и советник правительства Сирии.

Однако ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не обладают никакими доказательствами причастности Ирана к атаке на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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