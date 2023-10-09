Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Ашкелоне

В израильском Ашкелоне выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом

close
100%
Itai Ron/Reuters

По информации израильского портала Ynet, ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля, и пожарные сейчас борются с возгоранием в помещениях. Пожар вспыхнул в двух квартирах после прямого попадания. Спасательные службы пытаются выяснить, находились ли там жильцы.

Ранее бригады «Аль-Кассам» — военное крыло палестинского движения ХАМАС — заявили о запуске ракетного залпа в сторону международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также о выпуске 100 ракет в направлении города Ашкелон.

В субботу утром Израиль столкнулся с масштабной атакой из сектора Газа. По данным пресс-службы израильской армии, оттуда было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля после массированных ракетных ударов.

В ответ на это военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля, а израильские военные зачищают населенные пункты.

На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел на территории страны режим ЧП.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция государства против ХАМАС названа «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий