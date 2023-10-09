Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Ашкелоне

По информации израильского портала Ynet, ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля, и пожарные сейчас борются с возгоранием в помещениях. Пожар вспыхнул в двух квартирах после прямого попадания. Спасательные службы пытаются выяснить, находились ли там жильцы.

Ранее бригады «Аль-Кассам» — военное крыло палестинского движения ХАМАС — заявили о запуске ракетного залпа в сторону международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также о выпуске 100 ракет в направлении города Ашкелон.

В субботу утром Израиль столкнулся с масштабной атакой из сектора Газа. По данным пресс-службы израильской армии, оттуда было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля после массированных ракетных ударов.

В ответ на это военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля, а израильские военные зачищают населенные пункты.

На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел на территории страны режим ЧП.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция государства против ХАМАС названа «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.