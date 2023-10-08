ХАМАС прокомментировал решение США отправить авианосец в Средиземное море

Палестинское движение ХАМАС прокомментировало решение США отправить свой авианосец в акваторию Восточного Средиземноморья. Представители движения заявили, что администрация Белого дома должна осознавать последствия такого действия, передает телеканал Al Jazeera.

«Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага», — цитирует телеканал заявление ХАМАС.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты отправили в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что авианосец будет сопровождать ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре ракетных эсминца типа Arleigh Burke. Предполагается, что для защиты граждан США в Израиле их могут разместить на борту авианосца.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.