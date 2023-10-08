В Армии обороны Израиля назвали число погибших военных

В Армии обороны Израиля сообщили о 57 погибших военных в ходе столкновений с ХАМАС. Их имена и возраст опубликованы на сайте ведомства.

Большинству погибших от 19 до 25 лет.

До этого в армии Израиля заявили о более 550 уничтоженных объектах ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.