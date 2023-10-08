Израиль наносит удары по одному из районов в Ливане

Армия обороны Израиля наносит ответные удары по территории Ливана после обстрелов. Об этом пресс-служба вооруженных сил сообщила на своей странице в Х (бывший Twitter).

«В настоящее время артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по району в Ливане, из которого несколько минут назад велась стрельба по израильской территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская армия готова ко всем сценариям развития событий.

Утром 8 октября стало известно, что число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в Израиле возросло до 1864. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Накануне официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти заявила об увеличения своего присутствия на границе с Израилем из-за эскалации конфликта с Палестиной. Она также отметила, что ВСООНЛ пользуется радарами для того, чтобы обнаружить ракеты, которые могут быть запущены в ходе израильско-палестинского конфликта.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.