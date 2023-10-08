В Британии заявили о подготовке помощи Израилю

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон готовит меры по поддержке Израиля совместно с партнерами, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

«Варварство совершенных сегодня злодеяний становится все более очевидным, и мы безоговорочно поддерживаем Израиль <...> Мы выразили нашу полную солидарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и в ближайшие 24 часа будем координировать меры по оказанию поддержки с нашими международными партнерами», — пишет Сунак.

Он также назвал нападение ХАМАС на Израиль «подлым и трусливым».

Ранее Белый дом назвал преждевременным заявление о причастности Ирана к атаке на Израиль.

Тегеран официально поддержал нападение на Израиль движения ХАМАС и боевиков «Исламского джихада» (организация запрещена в России) — первые лица Ирана заявили, что вина за эскалацию конфликта лежит целиком и полностью на Израиле.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.