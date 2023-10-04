Глава Крыма прокомментировал попытку ВСУ высадиться на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что каждого нарушителя границ ждет наказание.

«Один из диверсантов взят в плен и уже дает признательные показания. Каждого нарушителя наших границ ждет неминуемое наказание», — сказано в сообщении.

4 октября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщал о неудачной попытке украинских диверсантов пересечь границу и попасть на территорию Крыма. По данным службы, нарушителей на быстроходном катере и трех гидроциклах засекли в районе мыса Тарханкут.

Как выяснилось в ходе опроса, целью членов ДРГ являлась фото- и видеосъемка. Диверсанты планировали сделать несколько снимков с флагом своей страны на территории республики.

Позже в сети появились кадры допроса одного из участников украинской ДРГ, взятого в плен. Мужчина рассказал, что всего группа состояла из 16 человек.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.