Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма прокомментировал попытку ВСУ высадиться на полуострове

Аксенов заявил о неминуемом наказании для каждого нарушителя границ Крыма

close
100%
Аксёнов Z 82' class="item-image" >
Телеграм-канал Аксёнов Z 82

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что каждого нарушителя границ ждет наказание.

«Один из диверсантов взят в плен и уже дает признательные показания. Каждого нарушителя наших границ ждет неминуемое наказание», — сказано в сообщении.

4 октября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщал о неудачной попытке украинских диверсантов пересечь границу и попасть на территорию Крыма. По данным службы, нарушителей на быстроходном катере и трех гидроциклах засекли в районе мыса Тарханкут.

Как выяснилось в ходе опроса, целью членов ДРГ являлась фото- и видеосъемка. Диверсанты планировали сделать несколько снимков с флагом своей страны на территории республики.

Позже в сети появились кадры допроса одного из участников украинской ДРГ, взятого в плен. Мужчина рассказал, что всего группа состояла из 16 человек.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий