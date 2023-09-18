ВСУ ударили по администрации Дениса Пушилина из HIMARS

Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания администрации главы ДНР в центре Донецка велся, по предварительной информации, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Предположительно, РСЗО HIMARS», — отметил представитель оперативных служб.

Украинские части 18 сентября атаковали центр Донецка. По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по центру города выпустили три ракеты из РСЗО. Врио главы региона Денис Пушилин уточнил, что по предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что под ударом оказался центр города. Он отметил, что в зону риска попал бульвар Пушкина.

5 сентября, по словам Кулемзина, в результате обстрела со стороны украинской армии Куйбышевского района повреждения получил детский сад №364 по улице Зуевская. В этот же день снаряд ВСУ попал в здание детсада №191 по улице Зоологическая.

Ранее украинская армия обстреляла участковую избирательную комиссию в Запорожской области.