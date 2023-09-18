В ДНР заявили о выведении существенной части группировки ВСУ в тыл

Вооруженные силы Украины вывели в тыл существенную часть группировки из района поселка Новодонецкое в ДНР. Об этом заявил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, штурмы украинских войск в этом районе не дали результата, оборонительные действия российских сил привели «к большим потерям в рядах украинской группировки на направлении Новодонецкого».

«Активность противника на этом участке фронта заметно снизилась, ВСУ вынуждены были оттянуть в тыл существенную часть войск с этого направления», — сказал советник врио главы республики.

По данным Гагина, безвозвратные потери подразделений украинской армии на Южнодонецком направлении за неделю боевых действий достигли нескольких сотен человек.

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