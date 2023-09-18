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В ДНР заявили о выведении существенной части группировки ВСУ в тыл

Гагин: ВСУ вывели в тыл существенную часть группировки из района Новодонецкого

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Reuters

Вооруженные силы Украины вывели в тыл существенную часть группировки из района поселка Новодонецкое в ДНР. Об этом заявил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, штурмы украинских войск в этом районе не дали результата, оборонительные действия российских сил привели «к большим потерям в рядах украинской группировки на направлении Новодонецкого».

«Активность противника на этом участке фронта заметно снизилась, ВСУ вынуждены были оттянуть в тыл существенную часть войск с этого направления», — сказал советник врио главы республики.

По данным Гагина, безвозвратные потери подразделений украинской армии на Южнодонецком направлении за неделю боевых действий достигли нескольких сотен человек.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет закончить войну с Россией парадом победы в Москве, так же как и Россия — парадом в Киеве.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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