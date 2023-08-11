Германия может поставить Украине Taurus в ближайшее время

Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы, пишет газета Spiegel.

Согласно данным издания, Минобороны Германии обратилось к производителю ракет для внесения изменений в их конструкцию и ограничения дальности. По мнению экспертов, это может занять несколько недель.

Отмечается, что таким образом канцлер Германии Олаф Шольц хочет полностью исключить возможность использования Taurus по территории России.

До этого депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен говорила, что поставка Украине ракет дальнего действия Taurus приведет к эскалации конфликта и подтолкнет ФРГ к прямому вооруженному столкновению с Россией.

Также Берлин договорился с оборонным концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.