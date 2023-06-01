МО рассказало об успехах наступления спецназа «Ахмат»

Российские силы проводят наступление на Марьинском направлении в зоне российской специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении», — заявили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что также авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое в Донецкой народной республике.

Согласно данным МО РФ, в течение суток на Донецком направлении российские войска ликвидировали до 395 украинских военнослужащих. Также были уничтожены один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Удачное ДНР был уничтожен украинский склад боеприпасов.

30 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о передислокации спецназа «Ахмат» и их подготовке к активным боевым действиям на Донецком направлении.

1 июня командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявлял, что спецназ начал подготовку к активным наступательным действиям на новом участке в зоне российской специальной военной операции.