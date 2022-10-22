Минобороны РФ сообщило, что на Красно-Лиманском направлении уничтожено около 80 военных ВСУ

В Министерстве обороны РФ заявили, что на Красно-Лиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя усиленными ротами пытались атаковать позиции российских войск, ликвидировано порядка 80 военных. Об этом сообщили представители Минобороны.

По данным ведомства, украинская сторона пыталась напасть на населенные пункты в Луганской народной республике — Нововодяное и Червонопоповка.

«Атаки противника отражены. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — подчеркнули в российском ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Минобороны РФ информировало об уничтожении в Херсонской области ангара с техникой ВСУ иностранного производства.

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Операция на Украине
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