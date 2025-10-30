На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ объяснили, зачем в России разработали крылатую ракету «Буревестник»

Захарова назвала разработку «Буревестника» ответом на действия НАТО
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Разработка таких систем, как крылатая ракета «Буревестник», является вынужденной мерой в ответ на дестабилизирующие действия НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

По словам дипломата, Россия вынуждена реагировать на действия альянса в сфере противоракетной обороны для поддержания стратегического баланса.

«Что касается систем, подобных «Буревестнику», то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса», — сказала Захарова.

Как подчеркнула представитель МИД, подобные меры являются прямой реакцией на наращивание военного потенциала НАТО у границ России и развитие альянсом систем противоракетной обороны.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Ранее в ЕС расценили как угрозу испытание ракеты «Буревестник».

