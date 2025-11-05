Эксперт назвал главным посылом Западу испытания «Буревестника»

Появление новейшей ракеты «Буревестник» — не просто усиление ядерного щита, а напоминание миру, что Россия способна на технологические прорывы, несмотря на давление и санкции. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

Он напомнил, что США когда-то тоже пытались создать аналогичную систему, но вынуждены были отказаться от проекта.

«Они убедились, что двигатель, который у них по-другому принципу работал, — загрязняет атмосферу и, по сути, эта ракета будет травить человечество. И американцы по этой причине остановили этот проект, а золотые головы нашего ракетно-ядерного комплекса, наши физики-ядерщики, атомщики сумели найти такой двигатель, который совершенно не оставляет грязного следа в атмосфере», — сказал Баранец.

26 октября РФ объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

