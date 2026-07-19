Более 40 ракет за 53 минуты: Россия нанесла один из крупнейших ударов по Киеву

Зеленский назвал удар по Киеву одним из самых масштабных и попросил ракеты к ПВО

Российские военные в ночь на 19 июля нанесли массированный ракетный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. По данным Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по числу запущенных баллистических ракет. Что известно о повреждениях и какие цели называет Минобороны — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 19 июля Киев и другие города Украины подверглись массированному удару. По информации мониторингового паблика Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной удар одним из самых массированных за весь период конфликта.

«Защита от баллистических угроз — это постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки средств противовоздушной обороны», — заявил глава государства.

По данным украинского издания «Страна», для удара по Киеву и области использовались оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», гиперзвуковые ракеты «Циркон», ракеты «Оникс», Х-59/69. Также, по информации издания, по наземным целям могли применяться ракеты комплексов С-400.

«Более 40 ракет различных типов, большинство из которых по столице, и 120 ударных беспилотников», — сообщил Зеленский.

Украинский президент уточнил, что в Киеве почти 600 человек продолжают ликвидировать последствия ударов на трех участках. Экстренные службы также работают в Одесской области.

Директор по развитию украинской компании UKRTAC (один из крупных украинских производителей военного снаряжения, в том числе бронежилетов) Северион Дангадзе заявил, что в результате удара в Киеве были уничтожены завод и склады предприятия.

«Наше предприятие пережило самую большую трагедию за всю свою историю», — написал Дангадзе, подчеркнув, что сотрудники не пострадали.

Издание «Страна» пишет о повреждениях в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Деснянском и Днепровском районах, а также в районе станции метро «Лукьяновская». По сообщениям очевидцев в соцсетях, на станции частично обрушился потолок, возникло сильное задымление, пассажиры были эвакуированы.

На северо-западе Киевской области, в районе Бучи, были нанесены удары по складам и логистическому объекту. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские военные Telegram-каналы утверждают, что пострадал склад американской компании .

Цели российской армии

В Минобороны России подтвердили удар по логистическому центру. По данным ведомства, целями стали предприятия Киева, выпускающие комплектующие для дальнобойных беспилотников, а также ракет «Фламинго» и «Нептун-МД». Кроме того, был поражен сортировочный центр в Киеве.

Среди заявленных Минобороны целей:

— предприятие «Радионикс», выпускающее системы управления для крылатых и оперативно-тактических ракет, а также модернизирующее комплектующие для МиГ-29;

— предприятие «Спецоборонмаш» (ГАХК «Артем»), производящее компоненты систем управления для ракет;

— завод «Меридиан» имени С. П. Королева, где изготавливают элементы корпусов и комплектующие для систем наведения;

— компания «Оаклайн», выпускающая комплектующие и хранящая дальнобойные беспилотники;

— киевский инновационный терминал «Новая почта», который, по версии российского военного ведомства, использовался для хранения продукции двойного назначения;

— логистический центр «Амтел Пропертис» в Тарасовке, где, как утверждается, принимали и хранили комплектующие для производства беспилотников.

Координатор николаевского подполья, военный блогер Сергей Лебедев заявил, что одной из целей удара стал логистический склад международной компании DB Schenker на юго-западной окраине Киева. По его словам, две ракеты были выпущены для гарантированного уничтожения логистического узла вместе с находившимися там грузами и техникой.

Кроме того, Лебедев утверждает, что большая часть российских ракет достигла целей, несмотря на то, что система ПВО Киева использовала не менее 16 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что после ударов в Киеве возникли крупные пожары, а столбы огня поднимались выше многоэтажных домов.

Удары по Одессе, Запорожью и Чернигову

Помимо украинской столицы, ударам подверглись и другие города Украины. В частности, данным Минобороны России, в порту «Южный» были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Глава Снигуровской городской военной администрации Александр Павлов сообщил об ударе беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры в Снигуровке Николаевской области. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также подтвердила удар по автосервису в Чернигове.

Глава подконтрольной Украине Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 19 июля Запорожье и прилегающие районы подверглись атаке беспилотников.

Накануне ВСУ атаковали российские регионы

18 июля Вооруженные силы Украины нанесли удары по нескольким российским регионам.

Под атаку беспилотников попали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

По данным российских властей, в результате удара по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены , еще 24 человека получили ранения. В Электростали — более 50 пострадавших. Один человек скончался в больнице. Сейчас в стационарах остаются около 40 человек: девять из них в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.

Кроме того, удару подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, где возник пожар. Из-за близости к месту происшествия власти эвакуировали расположенный рядом роддом. Потушить возгорание удалось только утром 19 июня.