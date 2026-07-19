Пожар на нефтебазе в Ногинске потушили

В Ногинске потушили пожар на нефтебазе, возникший после падения беспилотника

Пожар на нефтебазе в Ногинске потушен, в городе восстанавливается движение на перекрытых участках дорог. Об этом сообщил глава Богородского округа Денис Семенов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что после ликвидации огня Богородский округ постепенно возвращается к привычному ритму жизни: восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрестках.

В скором времени все дороги, которые были перекрыты из-за пожара, будут открыты, добавил Семенов.

О возгорании на территории нефтебазы в Ногинске губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил утром 18 июля. На фоне этого был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия, и многоквартирный дом на улице Радченко. По информации губернатора, в результате происшествия пострадали два человека.

Ранее в Ставропольском крае из-за дронов загорелась промзона.