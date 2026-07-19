«Точно не финал»: Минобороны РФ сделало заявление после ударов по Киеву

Минобороны РФ заявило о намерении продолжать удары по объектам ВСУ на Украине

Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало подробности массированного ночного удара по Киеву и Киевской области, который на Украине уже назвали «самой мощной баллистической атакой за все время военного конфликта».

В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и беспилотниками. Целями российских военных стали предприятия военной промышленности и логистические центры в украинской столице и области.

«Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», — отметили в МО, дополнив надпись фотографией с запуском ракеты.

По данным украинского Telegram-канала INSIDER UA, в ночь на 19 июля Вооруженные силы России запустили по Киеву рекордное количество баллистических ракет за все время военного конфликта — в течение 53 минут в столице Украины зафиксировали прилет 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.

Мониторинговый ресурс Monitorwar уточнил, что удары наносились с помощью ракетных комплексов «Искандер-М» и гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

В частности, крупный пожар начался в районе складов «Новой почты» на юго-западе Киева. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, с территории склада были слышны взрывы, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться и гореть.

Ранее Минобороны опубликовало предупреждение врагам России.