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Армия

Более 120 БПЛА атаковали российские регионы

Силы ПВО за 12 часов уничтожили над 11 регионами России 123 дрона
MOD Russia/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 11 регионами страны 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на своем канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Крыму, Белгородской, Брянской, Орловской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской и Курской областях, а также в Краснодарском крае и Московском регионе.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

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