Более 120 БПЛА атаковали российские регионы

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 11 регионами страны 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на своем канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Крыму, Белгородской, Брянской, Орловской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской и Курской областях, а также в Краснодарском крае и Московском регионе.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.