«Лишить Киев выхода в море»: ВС РФ неделю подряд бьют по портам на юге Украины

Вооруженные силы РФ нанесли новую серию ударов по портам Украины на Черном море и судам, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что удары наносились дронами и высокоточным оружием воздушного базирования.
В результате ударов в Одесском морском торговом порту поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для нужд ВСУ.
В порту «Черноморск» Одесской области пострадал контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов. В районе острова Змеиный на переходе морем уничтожили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.
«Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2», — сообщили в ведомстве.
Позднее Минобороны опубликовало кадры удара беспилотников «Герань-4 сикер» и «Гербера-сикер» по контейнеровозу в Черном море.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя продолжающиеся удары, отметил, что Украина может быть лишена выхода к Черному морю в течение двух недель.
Депутат пояснил, что российские военные знают устройство одесского порта, который представляет собой сложную систему с большим количеством коммуникаций, в том числе подземных, из-за чего его сложно вывести из строя сразу.
«Но в целом, думаю, если иметь четкое представление о его устройстве, а оно с советских времен кардинально не менялось, и метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно для того, чтобы вообще лишить Украину выхода к Черному морю», — приводит его слова «Лента.ру».
В апреле Журавлев называл украинские черноморские порты одним из двух основных маршрутов снабжения ВСУ западным оружием и комплектующими для беспилотников.
«Есть два пути, по которым идет снабжение — морской из Румынии и Болгарии через украинские черноморские порты и наземный через Польшу. Разбомбить портовую инфраструктуру, разнести железную дорогу из Жешува — и никаких псевдоукраинских дронов больше не будет в природе, вот увидите», — заявлял Журавлев.
Проблемы с экспортом
На фоне продолжающихся ударов по украинским портам у Киева начались проблемы с экспортом зерна через Черное море, пишет британская газета Financial Times.
«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море», — пишет газета.
По данным издания, крупнейший порт Одессы уже потерял треть складских мощностей. Кроме того, перевозчики стали отказываться направлять туда свои суда.
Российские войска бьют по портовой инфраструктуре Украины уже несколько дней подряд.
11 июля Минобороны сообщало о поражении порта Черноморск, который российское военное ведомство называло ключевым логистическим узлом для поставок грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. При этом этот же порт обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины.
В ночь на 12 июля были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Тогда, по данным ведомства, были поражены суда и объекты портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
Утром 14 июля Минобороны сообщило, что в ходе ночного удара в Одесской области был поражен порт Южный, через который, по данным ведомства, осуществлялась разгрузка горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Сообщалось об уничтожении семи резервуаров с топливом. Кроме того, удары были нанесены по сухогрузу, перевозившему военные грузы, а также по танкеру, следовавшему из порта Черноморск в Одессу.
Затем 15 июля ВС РФ также атаковали украинские порты и суда, которые использовались в интересах ВСУ. В частности, в порту Одессы были поражены два сухогруза, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.
Военный эксперт Алексей Анпилогов ранее заявил, что удары ВС РФ по портам в Черноморске и Одессе не только нарушают логистику, но и наносят урон военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, Киев использует мощности портовых заводов для сборки БПЛА и ремонта военной техники.
«Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», — приводит слова эксперта газета «Взгляд».