«Лишить Киев выхода в море»: ВС РФ неделю подряд бьют по портам на юге Украины

Минобороны РФ сообщило об ударах по портам Одессы и Черноморска и судам ВСУ

Российские военные нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые, по данным Минобороны России, использовались в интересах ВСУ. В ведомстве заявили о поражении объектов разгрузки горюче-смазочных материалов в Одессе, контейнеровоза с боеприпасами в Черноморске и сухогруза у острова Змеиный. Кроме того, под Очаковом уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун-2». ВС РФ наносят удары по портовой инфраструктуре Украины каждый день с 11 июля. Что о них известно — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы РФ нанесли новую серию ударов по портам Украины на Черном море и судам, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что удары наносились дронами и высокоточным оружием воздушного базирования.

В результате ударов в Одесском морском торговом порту поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для нужд ВСУ.

В порту «Черноморск» Одесской области пострадал контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов. В районе острова Змеиный на переходе морем уничтожили сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.

«Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2», — сообщили в ведомстве.

Позднее Минобороны опубликовало кадры удара беспилотников «Герань-4 сикер» и «Гербера-сикер» по контейнеровозу в Черном море.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя продолжающиеся удары, отметил, что Украина может быть лишена выхода к Черному морю в течение двух недель.

Депутат пояснил, что российские военные знают устройство одесского порта, который представляет собой сложную систему с большим количеством коммуникаций, в том числе подземных, из-за чего его сложно вывести из строя сразу.

«Но в целом, думаю, если иметь четкое представление о его устройстве, а оно с советских времен кардинально не менялось, и метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно для того, чтобы вообще лишить Украину выхода к Черному морю», — приводит его слова «Лента.ру».

В апреле Журавлев называл украинские черноморские порты одним из двух основных маршрутов снабжения ВСУ западным оружием и комплектующими для беспилотников.

«Есть два пути, по которым идет снабжение — морской из Румынии и Болгарии через украинские черноморские порты и наземный через Польшу. Разбомбить портовую инфраструктуру, разнести железную дорогу из Жешува — и никаких псевдоукраинских дронов больше не будет в природе, вот увидите», — заявлял Журавлев.

Проблемы с экспортом

На фоне продолжающихся ударов по украинским портам у Киева начались проблемы с экспортом зерна через Черное море, пишет британская газета Financial Times.

«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море», — пишет газета.

По данным издания, крупнейший порт Одессы уже потерял треть складских мощностей . Кроме того, перевозчики стали отказываться направлять туда свои суда.

Российские войска бьют по портовой инфраструктуре Украины уже несколько дней подряд.

11 июля Минобороны сообщало о поражении порта Черноморск, который российское военное ведомство называло ключевым логистическим узлом для поставок грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. При этом этот же порт обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины.

В ночь на 12 июля были нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Тогда, по данным ведомства, были поражены суда и объекты портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Утром 14 июля Минобороны сообщило, что в ходе ночного удара в Одесской области был поражен порт Южный, через который, по данным ведомства, осуществлялась разгрузка горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Сообщалось об уничтожении семи резервуаров с топливом. Кроме того, удары были нанесены по сухогрузу, перевозившему военные грузы, а также по танкеру, следовавшему из порта Черноморск в Одессу.

Затем 15 июля ВС РФ также атаковали украинские порты и суда, которые использовались в интересах ВСУ. В частности, в порту Одессы были поражены два сухогруза, находившиеся на рейде в ожидании разгрузки.

Военный эксперт Алексей Анпилогов ранее заявил, что удары ВС РФ по портам в Черноморске и Одессе не только нарушают логистику, но и наносят урон военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, Киев использует мощности портовых заводов для сборки БПЛА и ремонта военной техники.

«Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», — приводит слова эксперта газета «Взгляд».