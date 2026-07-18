Десятки пострадавших, семь погибших, эвакуирован роддом. Главное об атаках ВСУ на Россию

В Котовске при ударе дронов по складу погибли семь человек, пострадали 25

Беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 24 человека. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара по складу в Котовске погибли семь человек , работавших в ночную смену, еще 25 пострадали, сообщил губернатор области Евгений Первышов.

«Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Система ПВО сработала, на подлете было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше», — написал глава региона в Telegram.

Первышов сообщил, что 23 пострадавших были доставлены в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, шесть в тяжелом и еще 16 в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями, сообщил губернатор.

«Можно с уверенностью сказать, что это был спланированный теракт против мирных жителей», — подчеркнул Первышов.

В Электростали в результате атаки на склад Wildberries пострадали 24 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф», — заявил губернатор.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram назвала произошедшее «ужасной ночью» для компании и страны.

«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала она, выразив соболезнования семьям погибших и пообещав им помощь.

Атака на Москву и Подмосковье

По словам Андрея Воробьева, всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА.

В Богородском городском округе в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, в результате пострадали два человека.

Воробьев сообщил, что в целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия .

«Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова», — написал губернатор.

Также были эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.

В Москве первые сообщения о дронах, летевших на город, появились около 3:57 мск, а к 5:57 мск мэр столицы Сергей Собянин в Telegram сообщил, что на подлете к Москве были уничтожены 64 ударных беспилотника.

«С 20.30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал мэр.

Опасность БПЛА в Ленинградской области

Ударные беспилотники ВСУ атаковали и Ленинградскую область: губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты шесть БПЛА.

«За время атаки было сбито 6 БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — написал он в «Максе».

Однако вскоре после этого сообщения в канале Дрозденко появилось предупреждение о повторном режиме беспилотной опасности.

На фоне активности украинских БПЛА над Ленинградской областью власти Финляндии ввели временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива , сообщает новостной портал Yle.

В пресс-службе Сил обороны Финляндии пояснили, что ограничения введены из-за ударов беспилотников и связаны с «военными действиями Украины против России».

Они начали действовать в 5:45 18 июля и сохранятся до отдельного уведомления. Финские военные усилили работу средств противовоздушной обороны в регионе, однако власти страны не стали закрывать воздушное пространство, пишет Yle.

Атака на дом во Владимире

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Владимирскую область.

Губернатор региона Александр Авдеев сообщил в «Максе», что во Владимире беспилотник влетел в одну из квартир жилого многоквартирного дома .

«В результате попадания 1 БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Позднее Авдеев сообщил, что находится на месте происшествия с главой города Владимира Сергеем Волковым.

«Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения», — написал губернатор.

По его словам, потребности в полной эвакуации жилого дома нет, пострадавших также нет.

По данным Минобороны России, всего за ночь 18 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.