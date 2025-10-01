В суданском Дарфуре ликвидировали украинских наемников, которые воевали на стороне мятежников. Об этом рассказали РИА Новости в шестой пехотной дивизии армии Судана.

Военные на площади Аль-Карама в Эль-Фашер смогли нанести тяжелые потери противнику, в рядах которого были выходцы из Колумбии и с Украины, благодаря хорошо спланированной засаде.

В суданской армии уточнили, что иностранные наемники, воевавшие на стороне мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР), проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы.

«Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на беспилотниках, среди них также были снайперы», — рассказали в шестой пехотной дивизии.

В июне директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины организовало подготовку боевиков в Мали, Судане и Буркина-Фасо для организации терактов и других атак на правительственные войска этих стран.

По его словам, кроме поддержки и обучения, ГУР также поставляет террористическим группировкам боевую технику — в том числе ту, которая передается Киеву из западных стран.

Ранее колумбийские наемники организовали незаконную деятельность на Украине.