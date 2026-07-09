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Армия

Лавров рассказал о деятельности украинских наемников на другом континенте

Лавров: наемников с Украины используют в террористических вылазках в Африке
Reuters

Наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время беседы с журналистами по итогам визита в Мозамбик, пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой, ситуации в Сахаро-Сахельской зоне и других кризисов в Африке путем переговоров. По словам Лаврова, на данный момент террористические угрозы на континенте никуда не исчезли.

«Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники», — обратил внимание он.

До этого директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин заявил о планах РФ открыть дипломатические представительства в четырех странах Африки: на Коморских островах, в Гамбии, Либерии и Того. По его словам, идут логистические проработки: ищутся помещения, ведется набор персонала и прочее. Башкин отметил, что российские посольства в указанных странах начнут работу в ближайшее время.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.

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