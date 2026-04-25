Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Армия
Армия

В Мали вооруженные группировки атаковали военные объекты

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Мали вооруженные группировки атаковали несколько военных объектов. Об этом сообщает телеканал France 24 и ряд других западных СМИ, ссылаясь на военных страны Африки.

«Армия Мали заявила, что вооруженные «террористические» группировки в субботу атаковали несколько военных объектов в стране», — говорится в публикации канала.

По информации военных, бои продолжаются.

Как рассказал очевидец и корреспондент агентства Associated Press, выстрелы раздавались в нескольких районах, включая международный аэропорт в столице Мали Бамако.

Очевидцы и источник в службах безопасности заявили, что стрельба также была слышна в городе Кати, главном городе на севере Мали Гао и в городе Севара, находящемся в центральной части страны.

25 апреля сообщалось, что рядом с главным военным объектом Мали были зафиксированы взрывы и выстрелы. Инцидент произошел в субботу утром у базы Кати, расположенной в окрестностях Бамако.

Ранее Генеральный штаб ВС Мали обвинил внешние силы в поддержке террористических группировок.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!