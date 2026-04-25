В Мали вооруженные группировки атаковали военные объекты

В Мали вооруженные группировки атаковали несколько военных объектов. Об этом сообщает телеканал France 24 и ряд других западных СМИ, ссылаясь на военных страны Африки.

«Армия Мали заявила, что вооруженные «террористические» группировки в субботу атаковали несколько военных объектов в стране», — говорится в публикации канала.

По информации военных, бои продолжаются.

Как рассказал очевидец и корреспондент агентства Associated Press, выстрелы раздавались в нескольких районах, включая международный аэропорт в столице Мали Бамако.

Очевидцы и источник в службах безопасности заявили, что стрельба также была слышна в городе Кати, главном городе на севере Мали Гао и в городе Севара, находящемся в центральной части страны.

25 апреля сообщалось, что рядом с главным военным объектом Мали были зафиксированы взрывы и выстрелы. Инцидент произошел в субботу утром у базы Кати, расположенной в окрестностях Бамако.

Ранее Генеральный штаб ВС Мали обвинил внешние силы в поддержке террористических группировок.