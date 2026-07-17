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Армия

В МИД рассказали, как РФ помогает укреплять оборону стран Африки

Борисенко: Россия обучает африканских военных работе с техникой
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия обучает военных африканских стран применять военную технику для укрепления их обороноспособности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко в интервью ТАСС.

По словам дипломата, российские военные обучают местных бойцов применять военное оборудование и технику. Так, подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля.

До этого Борисенко рассказал о наемниках Вооруженных сил Украины, которые обучают боевиков-исламистов использовать беспилотники. Таким образом, Украина пытается открыть «второй фронт» против России.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что наемников ВСУ начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Министр подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой, ситуации в Сахаро-Сахельской зоне и других кризисов в Африке путем переговоров. По словам Лаврова, на данный момент террористические угрозы на континенте никуда не исчезли.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.

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