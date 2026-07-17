Присутствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть во множестве стран Африки, где украинские солдаты пытаются создать «второй фронт» против России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко в разговоре с ТАСС.

По словам дипломата, в последнее время в Африке наблюдается активизация украинцев. В частности, речь идет о Мали и Ливии, где украинские инструкторы обучают боевиков-исламистов пользоваться беспилотниками, добавил Борисенко.

В качестве примера замглавы дипломатического ведомства привел случай применения боевиками безэкипажного катера против российского газового танкера «Арктик Метагаз». По информации дипломата, судно было повреждено 3 марта этого года и по сей день дрейфует в Средиземном море.

Министерство транспорта РФ заявило об атаке на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море с использованием украинских беспилотных катеров. Предполагается, что запуск дронов осуществлялся с побережья Ливии, вблизи территориальных вод Мальты.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что наемников ВСУ начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Министр подчеркнул, что Россия выступает за урегулирование конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой, ситуации в Сахаро-Сахельской зоне и других кризисов в Африке путем переговоров. По словам Лаврова, на данный момент террористические угрозы на континенте никуда не исчезли.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.