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Армия

После удара ВСУ часть Белгородской области осталась без света и воды

В Белгородской области сообщили о перебоях со светом и водой после обстрела ВСУ
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По данным ведомства, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде муниципалитетов были зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды.

Кроме того, на территории одного из инфраструктурных объектов произошло возгорание. На место происшествия были направлены пожарные расчеты.

Также, как сообщили в оперштабе, повреждения получили пять автомобилей. На местах продолжают работать аварийные службы.

Власти региона также сообщили, что в Белгороде в результате попадания снаряда не выжила мирная жительница. В оперштабе выразили соболезнования ее родным и близким, отметив, что информация о других последствиях обстрела уточняется.

Накануне в селе Новая Таволжанка трое мужчин пострадали из-за детонации FPV-дрона ВСУ. В оперштабе Белгородской области уточнили, что один из них получил множественные осколочные ранения спины, рук и ноги. Медики оценили его состояние как тяжелое, он будет переведен для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу.

Ранее ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу Минск — Анапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

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