Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

На Кубани обломки дронов повредили частные дома, газовую трубу и ЛЭП

Оперштаб: в Приморско-Ахтарске на Кубани обнаружили обломки БПЛА по 9 адресам
Илья Питалев/РИА Новости

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили по девяти адресам в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что в результате падения фрагментов дронов было повреждено остекление и кровля домов, газовая труба и опора линий электропередачи. При этом подача электроэнергии не прерывалась.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — добавили в оперштабе.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля сбили 327 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей.

Утром Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве, в результате которого нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Ранее российская армия атаковала места хранения дронов в Николаевской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!