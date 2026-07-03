На Кубани обломки дронов повредили частные дома, газовую трубу и ЛЭП

Оперштаб: в Приморско-Ахтарске на Кубани обнаружили обломки БПЛА по 9 адресам

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили по девяти адресам в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что в результате падения фрагментов дронов было повреждено остекление и кровля домов, газовая труба и опора линий электропередачи. При этом подача электроэнергии не прерывалась.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — добавили в оперштабе.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля сбили 327 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей.

Утром Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве, в результате которого нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Ранее российская армия атаковала места хранения дронов в Николаевской области.