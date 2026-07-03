В России за ночь сбили 155 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 155 беспилотников в 11 российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские ПВО перехватили и уничтожили дроны над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, а также Белгородской и Брянской областями.

Кроме того, беспилотники были сбиты в небе над Курской и Ростовской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранним утром в пятницу сообщалось, что в результате падения фрагментов дронов в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае было повреждено остекление и кровля домов, газовая труба и опора линии электропередачи.

Кроме того, в Белгородской области в результате ракетной атаки зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры. В нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Ранее ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией.