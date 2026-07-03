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Армия

На предприятии в Смоленской области начался пожар после атаки дронов ВСУ

Анохин: пожар произошел на предприятии в Смоленской области после атаки БПЛА
РИА Новости

Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Смоленской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

Он рассказал, что прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб уже локализовали возгорание. Каких-либо угроз для населения и гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

«К счастью, никто из жителей не пострадал», — подчеркнул Анохин.

Губернатор призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не приближаться к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения.

В ночь на 3 июля над территорией России сбили 155 украинских беспилотников самолетного типа. По данным министерства обороны страны, часть дронов перехватили над акваториями Черного и Азовского морей. Также атаки отразили в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и восьми областях. Среди них — Смоленская, Брянская, Тверская, Ростовская, Калужская, Белгородская, Тульская и Курская.

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в регионе в результате ракетной атаки произошел пожар на территории инфраструктурного объекта. Кроме того, были выявлены серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

Ранее в Краснодарском крае обломки украинских БПЛА повредили газовую трубу и линию электропередачи.

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