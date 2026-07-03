Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

В Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобили с людьми

Ковальчук: в Брянской области три человека пострадали при атаках дронов
РИА Новости

Несколько человек получили травмы в результате атак украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил в своем аккаунте в «Максе» временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, в селе Борщово Погарского района дрон-камикадзе атаковал мирных жителей. В результате удара один мужчина не выжил.

Кроме того, еще один беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Водитель получил ранения — его госпитализировали.

Еще одна атака произошла в Суземке, где дрон-камикадзе атаковал автомобиль. В результате пострадала женщина. Ее доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу МинскАнапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. В автобусе было 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека. Погранпереход закрыли, из-за чего образовалась пробка.

Ранее в селе Новая Таволжанка трое мужчин пострадали из-за детонации FPV-дрона ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!