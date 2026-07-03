В Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобили с людьми

Ковальчук: в Брянской области три человека пострадали при атаках дронов

Несколько человек получили травмы в результате атак украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил в своем аккаунте в «Максе» временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, в селе Борщово Погарского района дрон-камикадзе атаковал мирных жителей. В результате удара один мужчина не выжил.

Кроме того, еще один беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Водитель получил ранения — его госпитализировали.

Еще одна атака произошла в Суземке, где дрон-камикадзе атаковал автомобиль. В результате пострадала женщина. Ее доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу Минск — Анапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. В автобусе было 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека. Погранпереход закрыли, из-за чего образовалась пробка.

Ранее в селе Новая Таволжанка трое мужчин пострадали из-за детонации FPV-дрона ВСУ.