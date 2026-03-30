Западные партнеры попросили Киев снизить количество ударов по российской энергетике. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводятся в Telegram-канале «Страна.ua».

«Мы получили сигналы от нескольких наших партнеров, про то, нельзя ли как-то уменьшить наши удары по нефтяному и энергетическому сектору РФ», — сказал Зеленский.

Кто именно обратился с такой просьбой, Зеленский не уточнил. Он отметил, что Украина готова к перемирию, но при одном условии. По словам Зеленского, Россия также должна перестать наносить удары по объектам украинской энергетики.

30 марта Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и прекращению ударов по энергетике. Однако председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не верить украинскому лидеру. Карасин напомнил, что Зеленский «не принадлежит сам себе», поскольку «это игрушка в чужих руках – в частности, европейцев, Евросоюза и НАТО».

Ранее Песков заявил, что Россию интересует не временное перемирие на Украине, а устойчивый и долгосрочный мир.