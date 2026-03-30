Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский рассказал о просьбе Запада сократить удары по энергетике России

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Западные партнеры попросили Киев снизить количество ударов по российской энергетике. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводятся в Telegram-канале «Страна.ua».

«Мы получили сигналы от нескольких наших партнеров, про то, нельзя ли как-то уменьшить наши удары по нефтяному и энергетическому сектору РФ», — сказал Зеленский.

Кто именно обратился с такой просьбой, Зеленский не уточнил. Он отметил, что Украина готова к перемирию, но при одном условии. По словам Зеленского, Россия также должна перестать наносить удары по объектам украинской энергетики.

30 марта Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и прекращению ударов по энергетике. Однако председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не верить украинскому лидеру. Карасин напомнил, что Зеленский «не принадлежит сам себе», поскольку «это игрушка в чужих руках – в частности, европейцев, Евросоюза и НАТО».

Ранее Песков заявил, что Россию интересует не временное перемирие на Украине, а устойчивый и долгосрочный мир.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
