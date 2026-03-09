Размер шрифта
Аналитик оценила последствия подрыва «Турецкого потока»

Аналитик Текиндор: подрыв «Турецкого потока» разрушит отношения Турции с Западом
pentapostagma.gr

Возможный подрыв «Турецкого потока» осложнит отношения Турции с западными странами и переговорный процесс по Украине. Об этом заявила экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор в беседе с РИА Новости.

«Возможный подрыв газопровода «Турецкий поток» может привести к разрушению отношений Анкары с западными странами, не говоря уже о последствиях для диалога с Киевом», — считает она.

Аналитик отметила, что этот газопровод играет стратегическую роль в энергетической безопасности Турции и ее позиции как ключевого транзитного узла. Анкара восприняла бы повреждение инфраструктуры такого масштаба как угрозу национальным экономическим интересам, подчеркнула Текиндор.

24 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что Москва располагает данными о возможных попытках подрывов трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

2 марта в посольстве России в Турции заявили, что против инфраструктуры этих трубопроводов предпринимались попытки диверсий. Там заяили, что атаки готовились со стороны «недоброжелателей».

Ранее в Турции заявили о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре.

 
